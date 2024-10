Regionali in Umbria, ecco la lista di Fratelli d'Italia (Di venerdì 18 ottobre 2024) Presentata alla sala dei Notari di Palazzo dei Priori, a Perugia, la lista per le prossime Regionali in Umbria , di Fratelli d’Italia. Alla presentazione è intervenuta la responsabile politica della segreteria nazionale del partito, Arianna Meloni. Presenti anche i sottosegretari Maurizio Leo e Perugiatoday.it - Regionali in Umbria, ecco la lista di Fratelli d'Italia Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Presentata alla sala dei Notari di Palazzo dei Priori, a Perugia, laper le prossimein, did’. Alla presentazione è intervenuta la responsabile politica della segreteria nazionale del partito, Arianna Meloni. Presenti anche i sottosegretari Maurizio Leo e

Elezioni regionali - la lista ufficiale di Umbria Futura : tutti i nomi - Alle elezioni regionali di novembre c'è anche Umbria Futura. Si chiama così la lista che Azione, Partito socialista italiano, Partito Repubblicano italiano e Più Umbria riformista - che racchiude Più Europa Umbria e i civici che ruotano intorno a Massimo Monni – hanno creato "per dare... (Perugiatoday.it)

Elezioni regionali Umbria 2024 - il sondaggio BiDiMedia : ecco come partecipare - . . L'operazione, totalmente indipendente da qualsiasi schieramento politico e. È online il sondaggio per mappare e comprendere le intenzioni dell'elettorato umbro. Il 17 e 18 novembre urne aperte per il rinnovo del consiglio regionale e per l'elezione del presidente della Regione. Umbria al voto. (Perugiatoday.it)

Elezioni regionali Umbria 2024 - il confronto tra candidati presidente negli scatti di Emanuele Ubaldi - È andato in scena giovedì mattina 17 ottobre al cenacolo San Marco a Terni il confronto tra i candidati presidente della prossima tornata elettorale regionale in Umbria, che si svolgerà il 17 e 18 novembre. Sul palco dell’evento organizzato dalle redazione di TerniToday, PerugiaToday e Istess... (Ternitoday.it)