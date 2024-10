Miss Mondo Calabria 2025, è reggina la bellezza che va dritta in finale (Di venerdì 18 ottobre 2024) E' reggina la giovane bellezza che arriverà alla finale regionale di Miss Mondo Calabria 2025. La selezione ufficiale del concorso di bellezza e talento più antico e prestigioso al Mondo si è svolta ieri pomeriggio alla fiera dell'Expo Wedding. A rappresentarlo in esclusiva regionale la Reggiotoday.it - Miss Mondo Calabria 2025, è reggina la bellezza che va dritta in finale Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) E'la giovaneche arriverà allaregionale di. La selezione ufficiale del concorso die talento più antico e prestigioso alsi è svolta ieri pomeriggio alla fiera dell'Expo Wedding. A rappresentarlo in esclusiva regionale la

