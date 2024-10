Lazio, Lotito: “Sarri non governava più lo spogliatoio. De Rossi? Era molto legato alla Roma” (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Con Sarri avevo un buon rapporto. Lui ha le sue idee, sia dal punto di vista politico che comportamentale, ma tra noi si era creata un’alchimia basata sul rispetto reciproco. Dopo una partita all’Olimpico, in cui la squadra non aveva fatto bene, sono andato da lui. Gli ho fatto notare che il gruppo L'articolo Lazio, Lotito: “Sarri non governava più lo spogliatoio. De Rossi? Era molto legato alla Roma” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Conavevo un buon rapporto. Lui ha le sue idee, sia dal punto di vista politico che comportamentale, ma tra noi si era creata un’alchimia basata sul rispetto reciproco. Dopo una partita all’Olimpico, in cui la squadra non aveva fatto bene, sono andato da lui. Gli ho fatto notare che il gruppo L'articolo: “nonpiù lo. De? Era” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Lazio - Lotito : "Sarri? Si è dimesso perché non riusciva più a governare lo spogliatoio. E su Baroni e Tudor..." - Il presidente della Lazio Claudio Lotito desidera aprire un nuovo ciclo. Il numero uno biancoceleste ha fornito alcune dichiarazioni in un`intervista... (Calciomercato.com)

Lazio - Lotito : “Sarri non governava più lo spogliatoio. De Rossi? Era molto legato alla Roma” - Dopo una partita all’Olimpico, in cui la squadra non aveva fatto bene, sono andato da lui. Lui ha le sue idee, sia dal punto di vista politico che comportamentale, ma tra noi si era creata un’alchimia basata sul rispetto reciproco. Gli ho fatto notare che il gruppo […]. (Adnkronos) – "Con Sarri avevo un buon rapporto. (Periodicodaily.com)

Lazio - Lotito : “Baroni ha fame e vuole dimostrare il suo valore. Sarri? Via per contrasti interni” - Da Sarri a Tudor, per poi arrivare a Baroni, attuale tecnico del club biancoceleste. “Con l’arrivo di Tudor, la squadra ha ritrovato orgoglio – spiega il patron -. Abbiamo capito che era arrivato il momento di sradicare chi pensava di essere padrone della società. Claudio Lotito ha ripercorso questi ultimi mesi in un’intervista a Dazn: “Con Sarri c’era un buon rapporto. (Sportface.it)