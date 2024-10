Tutti i giocatori a disposizione di Paulo Fonseca per la sfida contro l’Udinese a San Siro (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Con l’avvicinarsi della partita di sabato contro l’Udinese, il tecnico Paulo Fonseca può contare su un ampio parco di giocatori disponibili. Questo incontro, che si svolgerà allo stadio San Siro, si preannuncia cruciale per le aspirazioni della squadra. Dopo alcune settimane di alti e bassi, alcuni elementi fondamentali della rosa hanno recuperato la forma fisica, mentre altri affronteranno la partita da fuori, complicando le scelte dell’allenatore. Recuperi e buone notizie per Fonseca Una delle notizie più positive per Fonseca è il recupero di Ruben Loftus-Cheek. Dopo aver affrontato problemi di forma nelle ultime settimane, il centrocampista ha finalmente completato un allenamento di gruppo e sembra aver ritrovato la sua condizione. Gaeta.it - Tutti i giocatori a disposizione di Paulo Fonseca per la sfida contro l’Udinese a San Siro Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Con l’avvicinarsi della partita di sabato, il tecnicopuò contare su un ampio parco didisponibili. Questo in, che si svolgerà allo stadio San, si preannuncia cruciale per le aspirazioni della squadra. Dopo alcune settimane di alti e bassi, alcuni elementi fondamentali della rosa hanno recuperato la forma fisica, mentre altri affronteranno la partita da fuori, complicando le scelte dell’allenatore. Recuperi e buone notizie perUna delle notizie più positive perè il recupero di Ruben Loftus-Cheek. Dopo aver affrontato problemi di forma nelle ultime settimane, il centrocampista ha finalmente completato un allenamento di gruppo e sembra aver ritrovato la sua condizione.

