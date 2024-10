Sconfitte, litigi e polemiche. Il Mancio ricoperto d’oro spernacchiato dai sauditi (Di giovedì 17 ottobre 2024) Via dall’Italia in estasi da petrodollari, l’ex tecnico azzurro colleziona flop e ora rischia l’esonero. Ecco cosa accade a buttarsi tra le braccia di un Paese senza cultura sportiva. Laverita.info - Sconfitte, litigi e polemiche. Il Mancio ricoperto d’oro spernacchiato dai sauditi Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di giovedì 17 ottobre 2024) Via dall’Italia in estasi da petrodollari, l’ex tecnico azzurro colleziona flop e ora rischia l’esonero. Ecco cosa accade a buttarsi tra le braccia di un Paese senza cultura sportiva.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elezioni Liguria, Schlein alla prova di forza senza i moderati: Pd nervoso e vittimista, il sentiment è per Bucci - Leadership di Elly sotto esame: perdere per l’assenza dei moderati compatti sarebbe una disfatta. Bucci elogia chi fa figli, i dem mettono in scena una polemica surreale. (ilriformista.it)

Arabia Saudita, Mancini rischia l’esonero: «Ma il colpevole non sono io» - Caos totale in Arabia Saudita per l'operato di Roberto Mancini. L'ex CT dell'Italia, oggi sulla panchina della Nazionale saudita, non sta raccogliendo risultati positivi: solo una vittoria durante le ... (informazione.it)

Arabia: Mancini litiga con i tifosi poi mostra alla stampa le prove che ha ragione lui - Il ct dell'Arabia Saudita, Roberto Mancini, ha distribuito dei foglietti in conferenza per rispondere alle critiche dei tifosi e poi ha litigato con il pubblico: la ricostruzione ... (sport.virgilio.it)