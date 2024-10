Pallanuoto, Settebello sospeso 6 mesi per “aver aggredito gli arbitri” alle Olimpiadi di Parigi. Salterà la World Cup (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ottobre 2024 – Sei mesi di sospensione per la nazionale maschile di Pallanuoto per la violazione dell'articolo 5 del World Aquatics Integrity Code durante gli ultimi Giochi Olimpici di Parigi dopo la sfida persa tra le polemiche nei quarti contro l'Ungheria dello scorso 7 agosto. Secondo quanto si legge nella decisione dell'Aqiu, alcuni giocatori italiani e l'allenatore Sandro Campagna, dopo la gara contro l’Ungheria, avrebbero aggredito fisicamente e verbalmente il corpo arbitrale nel parcheggio, mentre l'autobus si preparava al ritorno al villaggio olimpico. Gli azzurri, eliminati, avevano fatto ricorso (poi rigettato) contro la direzione arbitrale e prima della sfida con la Spagna, al momento degli inni, l'intera squadra aveva dato le spalle agli arbitri. Nella sospensione di sei mesi c'è anche l'esclusione dalla prossima World Cup oltre ad una multa di 100.000 dollari. Sport.quotidiano.net - Pallanuoto, Settebello sospeso 6 mesi per “aver aggredito gli arbitri” alle Olimpiadi di Parigi. Salterà la World Cup Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ottobre 2024 – Seidi sospensione per la nazionale maschile diper la violazione dell'articolo 5 delAquatics Integrity Code durante gli ultimi Giochi Olimpici didopo la sfida persa tra le polemiche nei quarti contro l'Ungheria dello scorso 7 agosto. Secondo quanto si legge nella decisione dell'Aqiu, alcuni giocatori italiani e l'natore Sandro Campagna, dopo la gara contro l’Ungheria, avrebberofisicamente e verbalmente il corpo arbitrale nel parcheggio, mentre l'autobus si preparava al ritorno al villaggio olimpico. Gli azzurri, eliminati, avevano fatto ricorso (poi rigettato) contro la direzione arbitrale e prima della sfida con la Spagna, al momento degli inni, l'intera squadra aveva dato le spagli. Nella sospensione di seic'è anche l'esclusione dalla prossimaCup oltre ad una multa di 100.000 dollari.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pallanuoto : sei mesi di sospensione per gli azzurri di Settebello - dopo il gesto di spalle alle Olimpiadi di Parigi - La Federnuoto ha deciso di non fare ricorso. 000 dollari. Alla fine, dopo tanto, è arrivata: sei mesi di sospensione per la nazionale maschile di pallanuoto per la violazione dell’articolo 5 del World Aquatics Integrity Code durante gli ultimi Giochi Olimpici di Parigi. Quando gli azzurri avevano sfidato l’Ungheria perdendo tra le polemiche e avevano poi dato le spalle agli arbitri durante ... (Open.online)

Pallanuoto - Settebello sospeso per sei mesi : aggrediti gli arbitri dopo Italia-Ungheria - La sanzione imposta comprende non solo la sospensione per sei mesi, ma anche l’esclusione dalla prossima World Cup, uno dei principali eventi del calendario internazionale di pallanuoto. Durante la partita, ci furono polemiche accese per alcune decisioni arbitrali, tra cui un gol annullato, un’espulsione controversa e un rigore concesso agli avversari. (Thesocialpost.it)

Pallanuoto - ltalia squalificata per 6 mesi : il Settebello punito per la protesta alle Olimpiadi di Parigi - Come è noto i ricorsi avanzati dalla Federnuoto nelle 36 ore successive alla partita, seppur respinti, avevano portato all’ammissione da parte degli organi preposti della World Aquatics della mancanza di violenza e intenzionalità nell’azione di Francesco Condemi, che dunque era regolare. Una vera e proprio stangata alla pallanuoto italiana: l’Aquatics Integrity Unit della World Aquatics, la ... (Ilfattoquotidiano.it)