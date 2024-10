Pallanuoto, ltalia squalificata per 6 mesi: il Settebello punito per la protesta alle Olimpiadi di Parigi (Di giovedì 17 ottobre 2024) Una vera e proprio stangata alla Pallanuoto italiana: l’Aquatics Integrity Unit della World Aquatics, la federazione di nuoto internazionale, ha comminato 6 mesi di squalifica al Settebello, con in più un ammenda di 50mila dollari da pagare entro il 15 gennaio 2025. Una punizione fin troppo severa, dovuta alla protesta avvenuta alle Olimpiadi di Parigi in seguito al grave errore tecnico di arbitri e VAR che ha compromesso il match dei quarti di finale contro l’Ungheria. L’Italia fu penalizzata e decise di reagire con un atto plateale: gli azzurri durante l’esecuzione dell’inno nazionale prima della partita per il quinto/settimo posto hanno voltato le spalle agli arbitri. Ilfattoquotidiano.it - Pallanuoto, ltalia squalificata per 6 mesi: il Settebello punito per la protesta alle Olimpiadi di Parigi Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Una vera e proprio stangata allaitaliana: l’Aquatics Integrity Unit della World Aquatics, la federazione di nuoto internazionale, ha comminato 6di squalifica al, con in più un ammenda di 50mila dollari da pagare entro il 15 gennaio 2025. Una punizione fin troppo severa, dovuta allaavvenutadiin seguito al grave errore tecnico di arbitri e VAR che ha compromesso il match dei quarti di finale contro l’Ungheria. L’Italia fu penalizzata e decise di reagire con un atto plateale: gli azzurri durante l’esecuzione dell’inno nazionale prima della partita per il quinto/settimo posto hanno voltato le spagli arbitri.

