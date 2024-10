Motomondiale: Di Giannantonio sarà operato alla spalla dopo Thailandia (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il pilota del VR46 Racing Team salterà le ultime due gare di Sepang e Valencia PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) - Fabio Di Giannantonio rientrerà in Italia dopo il GP della Thailandia per sottoporsi a un intervento chirurgico alla spalla sinistra. In accordo con il Pertamina Enduro VR46 Racing Team e lo s Ilgiornaleditalia.it - Motomondiale: Di Giannantonio sarà operato alla spalla dopo Thailandia Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il pilota del VR46 Racing Team salterà le ultime due gare di Sepang e Valencia PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) - Fabio Dirientrerà in Italiail GP dellaper sottoporsi a un intervento chirurgicospsinistra. In accordo con il Pertamina Enduro VR46 Racing Team e lo s

MotoGP - Di Giannantonio intervento alla spalla dopo la Thailandia : salterà gli ultimi due GP - Fabio Di Giannantonio si sottoporrà a un intervento alla spalla dopo il Gran Premio di Thailandia di MotoGP, a Buriram, in programma nel weekend tra il 25 e il 27 ottobre, e salterà gli ultimi due appuntamenti stagionali a Sepang e a Valencia. Il pilota romano del team VR46 era stato vittima di un incidente ad alta velocità in Austria, rimediando la lussazione della spalla sinistra: ora ... (Sportface.it)

MotoGP - Fabio Di Giannantonio : “La prima gara senza dolore alla spalla. Non so ancora se dovrò operarmi” - 2. Quarto posto per Jorge Martin a 2. . 9 con Marco Bezzecchi a 12. Magari salterò qualche gara quest’anno ed i test di fine anno a Valencia ma, come detto, per ora non c’è nulla di certo”. 4. Se mi opererò dovrò valutare quando fermarmi e cosa perdere. MotoGP, Marc Marquez: “Un’ottima gara e un podio importante. (Oasport.it)

Motomondiale : Gp Austria. Di Giannantonio out - lussazione alla spalla - Lo scrive il Pertamina Enduro VR . Buona guarigione Fabio!". Brutto incidente a Spielberg per il romano del Pertamina Enduro VR46 Racing Team SPIELBERG (AUSTRIA) - "Dopo l'incidente di oggi alla curva 8, Fabio Di Giannantonio è stato dichiarato 'unfit', non idoneo a scendere in pista del Gp d'Austria. (Ilgiornaleditalia.it)