Mo | Borrell ' Sinwar ostacolo a cessate fuoco e rilascio ostaggi'

Bruxelles, 17 ott. (Adnkronos) - "Yahya Sinwar era un terrorista, inserito nell'elenco dell'UE, responsabile dell'atroce attentato del 7/10. Era un ostacolo al cessate il fuoco urgentemente necessario e al rilascio incondizionato di tutti gli ostaggi. Bisogna porre fine alla violenza, liberare gli ostaggi e porre fine alle sofferenze dei palestinesi". Lo scrive su X l'Alto rappresentante dell'Ue per la Politica estera, Josep Borrell.

