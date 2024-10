Lookdavip.tgcom24.it - Irina Shayk cambia borsa (di lusso) e ci rimette… il cane

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Come tutte, anche le star si destreggiano tra gli impegni lavorativi e la vita da mamme. Certo, loro possono contare su aiuti illimitati e conti in banca cospicui, non per questo però il loro impegno è da sminuire. Archiviato il fashion month,ha ripreso con la sua routine a New York, città dove vive. Con lei c’è spesso la figlia, Lea de Seine: le due a spasso per la Grande Mela sono dolcissime. Ovunque in passerella Sfilata The AtticoNel mese delle sfilate appena terminato,ha lavorato tantissimo. Tra New York, Milano e Parigi, sono diciannove i brand per cui ha sfilato in passerella, confermando il suo status di top model inarrivabile. Non si discute sulla bellezza ma laè tanto richiesta anche per la grande capacità di interpretare i look più diversi. Estremamente camaleontica, riesce a essere convincente con ogni outfit.