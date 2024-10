Gran Tour Perugia: viaggio sull’Isola Maggiore e nuova data per ammirare il teatro Pavone dopo il restauro (Di giovedì 17 ottobre 2024) Gran Tour Perugia introduce un nuovo format che, a partire da questo fine settimana, proporrà visite guidate mensili alla scoperta dei borghi più suggestivi del cuore verde d’Italia da esplorare in tutta la loro bellezza attraverso un affascinante intreccio di aneddoti, arte, storia e curiosità Perugiatoday.it - Gran Tour Perugia: viaggio sull’Isola Maggiore e nuova data per ammirare il teatro Pavone dopo il restauro Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)introduce un nuovo format che, a partire da questo fine settimana, proporrà visite guidate mensili alla scoperta dei borghi più suggestivi del cuore verde d’Italia da esplorare in tutta la loro bellezza attraverso un affascinante intreccio di aneddoti, arte, storia e curiosità

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nayt annuncia “La grande fuga tour” nei principali club italiani. A Napoli il 30 marzo - L'articolo Nayt annuncia “La grande fuga tour” nei principali club italiani. it. livenation. . Il talento di NAYT nelle performance dal vivo è unanimemente riconosciuto. com/music. L’artista sarà di scena con un tour prodotto da Live Nation, il 25 marzo al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, il 27 marzo al Teatro Concordia di Venaria Reale (TO), il 30 marzo al Palapartenope di Napoli, il 2 ... (Ildenaro.it)

Luciano Ligabue - in tour c’è anche il figlio Lenny : «L’emozione più grande» - «Ogni volta ci siamo sentiti responsabili di dover alzare l’asticella sempre di più. Per il resto, il tour teatrale ci permette di essere più capaci di concentrarci sulle sfumature». Ogni volta cerchiamo di alzare l’asticella e di offrire più servizi possibili e, soprattutto, di offrire un concerto che sia sempre migliore. (Amica.it)

Nayt live nei club con La Grande Fuga Tour - le date e i biglietti - it/nayt. Scopri di più su www. it, ticketone. priceless. La vendita generale si aprirà alle ore 10:00 di giovedì 17 ottobre su ticketmaster. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www. L’artista sarà di scena con un tour prodotto da Live Nation, il 25 marzo al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, il 27 marzo al Teatro Concordia di Venaria Reale (TO), il 30 marzo al ... (Spettacolo.eu)