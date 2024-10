Diretta Ammazzato Sinwar, il leader di Hamas: Israele non perdona, come lo hanno ucciso (Di giovedì 17 ottobre 2024) Fine corsa per Yahya Sinwar, Israele non perdona: ucciso da Idf il leader di Hamas, capo militare e anche politico dopo l'uccisione di Isma'il Haniyeh in un blitz a Teheran. La notizia è stata confermata da anti funzionari israeliani. Morta la mente del 7 ottobre, la mano dietro al pogrom che ha infiammato il Medio Oriente. Dopo Haniyeh ed Hassan Nasrallah, oltre alle intere linee di comando di Hamas ed Hezbollah, un altro bersaglio eccellente. Israele raggiunge uno degli altri obiettivi dichiarati sin dal giorno successivo al 7 ottobre. Di seguito, la Diretta. Ore 16.08 - Media, test confermano morte Sinwar Sino a questo momento tutti i test effettuati indicano che il leader di Hamas Yahya Sinwar sarebbe stato ucciso in un attacco delle forze israeliane di difesa (Idf) su Gaza. Liberoquotidiano.it - Diretta Ammazzato Sinwar, il leader di Hamas: Israele non perdona, come lo hanno ucciso Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Fine corsa per Yahyanonda Idf ildi, capo militare e anche politico dopo l'uccisione di Isma'il Haniyeh in un blitz a Teheran. La notizia è stata confermata da anti funzionari israeliani. Morta la mente del 7 ottobre, la mano dietro al pogrom che ha infiammato il Medio Oriente. Dopo Haniyeh ed Hassan Nasrallah, oltre alle intere linee di comando died Hezbollah, un altro bersaglio eccellente.raggiunge uno degli altri obiettivi dichiarati sin dal giorno successivo al 7 ottobre. Di seguito, la. Ore 16.08 - Media, test confermano morteSino a questo momento tutti i test effettuati indicano che ildiYahyasarebbe statoin un attacco delle forze israeliane di difesa (Idf) su Gaza.

Israele ha eliminato il leader di Hamas - Yahya Sinwar - L'esercito israeliano potrebbe aver ucciso il leader di Hamas, Yahya Sinwar. L'annuncio, tra molte incognite, in seguito a un'operazione nella Striscia di Gaza che ha preso di mira tre militanti del gruppo terroristico palestinese all'interno di un edificio. Le truppe israeliane avrebbero... (Today.it)

Yahya Sinwar - il leader di Hamas - è morto : ora si verifica il Dna per la conferma - Lo ha confermato la tv israeliana. Nel bombardamento a Gaza sono morte tre persone. Lo scorso agosto, Sinwar era diventato presidente dell’ufficio politico del movimento palestinese dopo la morte di Ismail Haniyeh. L’esercito israeliano, scrive il New York Times, ha trasportato il corpo di Sinwar in un laboratorio per verificare se il Dna corrisponde con quello del leader di Hamas. (Metropolitanmagazine.it)

Israele - Idf : “Uccisi 3 terroristi a Gaza”. Mistero Sinwar : leader Hamas è morto? - Le Idf e lo Shin Bet stanno verificando la possibilità che uno dei terroristi sia Yahya Sinwar", si legge in un post […]. "Durante operazioni delle Idf a Gaza sono stati eliminati tre terroristi. (Adnkronos) – Mistero sulla sorte di Yahya Sinwar, leader di Hamas a Gaza, dopo i raid condotti dalle forze di difesa israeliane. (Periodicodaily.com)