Deontologia e welfare | evento di formazione per i consulenti del lavoro

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Arezzo, 17 ottobre 2024 –professionale eaziendale al cuore del nuovo convegno promosso dall’Ordine deideldi Arezzo. L’, a partecipazione gratuita, è fissato dalle 15.00 alle 19.00 di venerdì 18 ottobre al Circolo Artistico in Corso Italia e fornirà un’occasione di, approfondimento e aggiornamento per mantenere elevata la qualità dei diversi servizi rivolti a imprese e lavoratori in ambiti quali l’amministrazione di personale, risorse umane, contabilità e consulenza fiscale. “professionale, premi,, mansioni e sede di” è il titolo dell’incontro che, aperto dall’introduzione di Marco Polci (presidente dell’Ordine deideldi Arezzo), entrerà poi nel vivo degli argomenti con le parole di relatori di comprovata esperienza.