Come nasce l'ora legale? (Di giovedì 17 ottobre 2024) l'ora legale, ossia la consuetudine di spostare l'orario per sfruttare al meglio la luce del sole, è un'intuizione che viene da lontano nel tempo. Tutto, infatti, risale ad un'idea di Benjamin Franklin nel XVIII secolo. Il celebre scienziato e politico statunitense, infatti, aveva proposto di spostare in avanti l'orologio durante i mesi estivi per risparmiare sulle candele, un bene prezioso ai suoi tempi. Un orologio d'epoca in oro su cui mettere l'ora legale – Fonte: PixabayPer vedere, però, l'applicazione effettiva di questa idea espressa nel saggio "Un progetto economico per diminuire il costo della luce" del 1784, è necessario attendere lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Anche in questo caso la motivazione alla base dello spostamento dell'ora è il risparmio dell'energia. Il primo paese ad introdurre l'ora legale nel 1916, dunque, è stata la Germania.

