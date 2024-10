Screenworld.it - Star Wars: A New Legacy, annunciato un nuovo fumetto con protagonisti Doctor Aphra e Beilert Valance

Leggi tutta la notizia su Screenworld.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Marvel celebra i 10 anni della pubblicazione di1 del 2015 con: A New, un one shot che vedrài personaggi die Beilelrt. Per l’occasione la più grande casa editrice supereroistica americana ha riunito un dream team di disegnatori e sceneggiatori come Jason Aaron, Charles Soule e Kieron Gillen solo per citarne alcuni. Grazie all’impeccabile lavoro diItalia, veniamo a sapere che il volume uscirà il 29 Gennaio 2025 in America, per l’Italia, invece, non abbiamo ancora una data. Mark Paniccia, editor della collanadella Marvel, è entusiasta all’idea di portare un simile evento alla luce. I personaggi che vedremo nelle pagine sono tra i più amati dai lettori e le possibilità narrative sono infinite.