Putin pronto ad attaccare la Nato «entro il 2030». Allarme dei servizi segreti della Germania (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La Russia di Putin sarà in grado di attaccare il territorio della Nato entro il 2030. Ora è il capo dei servizi d'intelligence tedeschi, Bruno Kahl, ad escludere ogni

"Pronti ad attaccare con la bomba atomica - anche per la Bielorussia" : Putin minaccia l'apocalisse - Torna a rilanciare la minaccia di un attacco nucleare, Vladimir Putin. Nel corso del Consiglio Putin ha proposto di discutere l'aggiornamento dei fondamenti della politica statale russa in ambito di deterrenza nucleare. Queste le parole pronunciate oggi, mercoledì 25 settembre, dal presidente russo alla riunione del Consiglio di sicurezza russo sulla deterrenza nucleare. (Liberoquotidiano.it)

Ucraina - Zelensky all'Onu : «La Russia vuole attaccare tre nostri impianti nucleari». Ecco il piano di Putin per l'inverno - La Russia vuole attaccare tre impianti nucleari in Ucraina per distruggere la rete energetica del Paese. È l'allarme rilanciato dal presidente Volodymyr Zelensky nel corso del suo... (Ilmessaggero.it)

Putin - i piani segreti per attaccare l’Europa : l’addestramento con i missili - La recente scoperta di file segreti rivelati dal Financial Times getta luce su piani inquietanti elaborati dalla marina russa. Secondo questi documenti, in un ipotetico conflitto con la NATO, Mosca sarebbe pronta a colpire con missili nucleari siti profondamente all’interno dell’Europa. I file, circa una trentina, sono stati condivisi con il quotidiano britannico da fonti occidentali e ... (Thesocialpost.it)