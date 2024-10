Sport.quotidiano.net - Promozione Il ruggito della Fermignanese

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) La sesta giornata del girone di andata inha portato lain vetta con 1 punto di vantaggio sul Tavullia Valfoglia e 3 sul Villa San Martino. La differenza tra il vertice e la coda dove posiziona l’Appignanese è di 11 punti. I numeri. L’ultimo turno ha partorito 7 vittorie (3 dalle viaggianti) su 8 gare. E’ arrivata la prima vittoria stagionale per la Pergolese e per la Biagio Nazzaro, l’Appignanese rimane l’unica a non aver gioito ancora per il successo. Ha cambiato marcia il Sant’Orso: dopo le sconfitte nelle prime 3 partite ha incamerato 3 vittorie. Anche la Vigor Castelfidardo era partita male (3 sconfitte) ma nelle ultime tre gare ha messo in cascina 7 punti. Saltate tre panchine. È Mirco Omiccioli, ex allenatore dell’Urbania il nuovo misterJesina che ha interrotto il rapporto con Igor Giorgini. Omiccioli ieri ha diretto il suo primo allenamento.