Pogba: "Ho pensato al ritiro prima della riduzione della squalifica. Ora sarò anche meglio di prima" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Paul Pogba torna a parlare. Il giocatore della Juventus si è concesso a Espn per un`intervista dopo la riduzione della sua squalifica per doping Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Paultorna a parlare. Il giocatoreJuventus si è concesso a Espn per un`intervista dopo lasuaper doping

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pogba tornerà in campo a novembre dopo la riduzione della squalifica : parteciperà alla Kings Cup - Pogba potrà tornare in campo prima della fine ufficiale della squalifica a Dubai: parteciperà alla Kings League con i grandi calciatori del passato.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Juve - UFFICIALE la riduzione della squalifica di Pogba : ecco QUANDO potrà tornare - Il comunicato ufficiale del Tas sulla riduzione della squalifica di Paul Pogba della Juventus per doping. IL COMUNICATO – «Il collegio del TAS ha basato […]. Tutti i dettagli in merito Il Tas, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato la riduzione della squalifica di Paul Pogba della Juventus. (Calcionews24.com)

Pogba - la sentenza TAS sulla riduzione della squalifica : “Assunzione non intenzionale. Ma serviva maggiore attenzione” - Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha pubblicato la sentenza con la quale è stata ridotta la squalifica di Paul Pogba da 4 anni a 18 mesi per il caso doping. Pogba di DHEA, la sostanza a cui è risultato positivo, non era intenzionale ed era il risultato di un’errata assunzione di DHEA, avendo preso un integratore prescrittogli da un medico in Florida, dopo che al signor Pogba erano state date ... (Sportface.it)