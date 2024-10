Cambio climatico alle porte: come pulire i filtri del condizionatore e perché è importante (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Se prima il condizionatore si utilizzava prevalentemente d’estate, adesso è un elettrodomestico che in casa rimane acceso praticamente tutto l’anno, dato che in molti lo preferiscono al classico termosifone. Questo comporta una manutenzione più attenta e più frequente. Infatti, se prima bastava Agrigentonotizie.it - Cambio climatico alle porte: come pulire i filtri del condizionatore e perché è importante Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Se prima ilsi utilizzava prevalentemente d’estate, adesso è un elettrodomestico che in casa rimane acceso praticamente tutto l’anno, dato che in molti lo preferiscono al classico termosifone. Questo comporta una manutenzione più attenta e più frequente. Infatti, se prima bastava

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Addio ai condizionatori se utilizzano questo refrigerante, sono vietati dall’UE - Novità rispetto ai condizionatori che usano questo tipo di refrigerante: sono vietati dall'Ue. Scopri perché, se ti riguarda e cosa fare in merito. (money.it)

Sostituzione del box doccia in una casa in affitto: chi paga? - La questione su chi debba pagare la sostituzione del box doccia in una casa in affitto è una delle più comuni nelle controversie tra inquilini e proprietari. La risposta, tuttavia, non è sempre immedi ... (idealista.it)

TCL Svela il condizionatore T-Pro 2.0: una rivoluzione nel comfort e nella sostenibilità - TCL lancia il condizionatore T-Pro 2.0 in Brasile, progettato per competere con il WindFree di Samsung, offrendo un sistema di raffreddamento innovativo senza correnti d'aria diretta, diverse opzioni ... (news.fidelityhouse.eu)