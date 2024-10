Bacoli: C’è l’ex come mandante nel tentato omicidio dell’ufficiale della GDF. Misura per 3 persone per la bomba piazzata nell’auto della vittima (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Bacoli: mise una bomba all’interno di un auto per compiere l’omicidio dell’ex fidanzata, arrestato per tentato omicidio Per delega del Procuratore della Repubblica Distrettuale f.f. di Napoli, si comunica che – questa mattina – i Carabinieri dei Nucleo Investigativo di Napoli hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo, nei confronti di un soggetto indagato per il tentato omicidio di un Ufficiale Superiore della Guardia di Finanza in servizio a Napoli, con l’aggravante della premeditazione, e per aver confezionato, detenuto e portato in luogo pubblico un ordigno esplosivo improvvisato. Puntomagazine.it - Bacoli: C’è l’ex come mandante nel tentato omicidio dell’ufficiale della GDF. Misura per 3 persone per la bomba piazzata nell’auto della vittima Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024): mise unaall’interno di un auto per compiere l’delfidanzata, arrestato perPer delega del ProcuratoreRepubblica Distrettuale f.f. di Napoli, si comunica che – questa mattina – i Carabinieri dei Nucleo Investigativo di Napoli hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiestaProcuraRepubblica del capoluogo, nei confronti di un soggetto indagato per ildi un Ufficiale SuperioreGuardia di Finanza in servizio a Napoli, con l’aggravantepremeditazione, e per aver confezionato, detenuto e portato in luogo pubblico un ordigno esplosivo improvvisato.

