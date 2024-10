Regionali, i Cinque Stelle: "Ecco i nostri candidati. Giovani e anziani, priorità" (Di martedì 15 ottobre 2024) Il Movimento 5 Stelle cala il poker di candidature in corsa per le Regionali. Si è tenuta ieri, nella Sala della Musica, la conferenza di presentazione dei quattro candidati del Movimento 5 Stelle alle elezioni Regionali il collegio di Ferrara. L’evento è stato moderato dal coordinatore provinciale Paride Guidetti. "La squadra che presentiamo – ha detto – è composta da persone altamente qualificate e con una forte connessione con la comunità locale. Il loro impegno e la loro competenza saranno fondamentali per affrontare le sfide che ci attendono, con un occhio di riguardo per i Giovani e le persone più vulnerabili". Al tavolo i quattro candidati scelti dal M5S, con il sostegno dei coordinatori Regionali Sen. Marco Croatti e Gabriele Lanzi. Sono Yasmin Mhal, Giuseppe De Vittorio, Monica Caleffi e Gabriele Maldini. Ilrestodelcarlino.it - Regionali, i Cinque Stelle: "Ecco i nostri candidati. Giovani e anziani, priorità" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il Movimento 5cala il poker di candidature in corsa per le. Si è tenuta ieri, nella Sala della Musica, la conferenza di presentazione dei quattrodel Movimento 5alle elezioniil collegio di Ferrara. L’evento è stato moderato dal coordinatore provinciale Paride Guidetti. "La squadra che presentiamo – ha detto – è composta da persone altamente qualificate e con una forte connessione con la comunità locale. Il loro impegno e la loro competenza saranno fondamentali per affrontare le sfide che ci attendono, con un occhio di riguardo per ie le persone più vulnerabili". Al tavolo i quattroscelti dal M5S, con il sostegno dei coordinatoriSen. Marco Croatti e Gabriele Lanzi. Sono Yasmin Mhal, Giuseppe De Vittorio, Monica Caleffi e Gabriele Maldini.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Regionali Umbria - il Movimento 5 Stelle appoggia la Proietti e presenta la lista : ecco i 20 candidati - Rispetto ai molti nuclei sparsi per l'Italia che sceglievano la via autonoma o alleanze con liste civiche, il Movimento 5 Stelle dell'Umbria da 10 anni a questa parte - forse perchè molto fedele al gruppo dirigente del Presidente Conte piuttosto che all'ex capo indiscusso Beppe Grillo - è... (Perugiatoday.it)

Elezioni regionali in Umbria - tutti i candidati del Movimento 5 Stelle : Luca Simonetti capolista - Consultazione in rete degli iscritti terminata nella serata di lunedì, ecco giungere la lista definitiva dei candidati del Movimento 5 Stelle per la prossima tornata elettorale in Umbria. “La lista - fanno sapere dal Movimento 5 Stelle - è composta in maniera eterogenea su tutto il territorio... (Ternitoday.it)

Elezioni regionali - Stefania Proietti fa ‘tappa’ a San Gemini. Il M5Stelle all’attacco : “Bandecchi inginocchiato gesto umiliante” - Una serata dai molteplici risvolti quella andata in scena ieri, sabato 5 ottobre. La candidata del Patto Avanti ossia Stefania Proietti ha fatto ‘tappa’ a San Gemini dove è in corso la giostra dell’Arme. Contestualmente si è svolto l’evento che ha segnato l’avvio della campagna elettorale della... (Ternitoday.it)