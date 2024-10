Quotidiano.net - Quella volta che Fonzie di ‘Happy Days’ ha incontrato Mork

(Di martedì 15 ottobre 2024) Henry Winkler ha interpretato il personaggio del mitico(Arthur Herbert Fonzarelli) nel telefilm cult. Winkler, nello specifico, ha ricoperto quel ruolo per tutte le 11 stagioni, andate in onda, negli Stati Uniti, dal 1974 al 1984. L’attore, di recente, ha partecipato al podcast ‘Fake Doctors, Real Friends with Zach and Donald’, condividendo con i presentatori e il pubblico un ricordo speciale. Provino Winkler ha raccontato il suo primo incontro con il compianto Robin Williams, che fece un provino per lavorare in. Nello specifico, Williams doveva diventare, un alieno proveniente dal pianeta Ork. Perparte, a dire il vero, era già stato scelto un attore, che però poi ha abbandonato lo show, lasciando il posto vacante. La produzione aveva la necessità di rimpiazzarlo, anche se aveva difficoltà a trovare un valido sostituto.