"Mi hai rovinato la vita". Davydenko choc: l'accusa (pesantissima) a Federer (Di martedì 15 ottobre 2024) Una finale senza storie, quella vinta da Jannik Sinner contro Nole Djokovic ai Masters 1000 di Shanghai. Sugli spalti, ad assistere alla vittoria del 23 altoatesino, c'erano Carlos Alcaraz (eliminato ai quarti dal ceco Tomas Machac, poi battuto da Jannik in semifinale) e Roger Federer. Una concentrazione di talenti insomma, che non è passata inosservata. Se Becker su X ha scritto “Mi piacerebbe essere una mosca sul muro e ascoltare lo scambio di opinioni tra Roger Federer e Carlos Alcaraz mentre guardano insieme la finale tra Djokovic e Sinner”, l'ex tennista Nikolay Davydenko ha reagito in maniera leggermente diversa: "Eccolo, lo s***o che mi ha rovinato la vita”. Il russo aveva un tono scherzoso nel dirlo, ma le sue parole non sono comunque passate inosservate e non hanno fatto grazia a diversi fan dello svizzero. Liberoquotidiano.it - "Mi hai rovinato la vita". Davydenko choc: l'accusa (pesantissima) a Federer Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Una finale senza storie, quella vinta da Jannik Sinner contro Nole Djokovic ai Masters 1000 di Shanghai. Sugli spalti, ad assistere alla vittoria del 23 altoatesino, c'erano Carlos Alcaraz (eliminato ai quarti dal ceco Tomas Machac, poi battuto da Jannik in semifinale) e Roger. Una concentrazione di talenti insomma, che non è passata inosservata. Se Becker su X ha scritto “Mi piacerebbe essere una mosca sul muro e ascoltare lo scambio di opinioni tra Rogere Carlos Alcaraz mentre guardano insieme la finale tra Djokovic e Sinner”, l'ex tennista Nikolayha reagito in maniera leggermente diversa: "Eccolo, lo s***o che mi hala”. Il russo aveva un tono scherzoso nel dirlo, ma le sue parole non sono comunque passate inosservate e non hanno fatto grazia a diversi fan dello svizzero.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Davydenko vede Federer e dice : “Eccolo lo str… che mi ha rovinato la vita” - Quante volte mi hai battuto? 14 volte (in realtà sono il bilancio tra i due è di 19-2, ndr). Mi hai rovinato la vita nelle semifinali dei tornei del Grande Slam». com/l9tFUEPYIU — Tennis TV (@TennisTV) October 13, 2024 Si trattava ovviamente di una battuta scherzosa, sebbene piuttosto pesante, per sottolineare appunto le tante volte in cui Federer lo aveva messo in difficoltà : «Eccolo, lo ... (Ilnapolista.it)

Davydenko vede Federer in tribuna e non si trattiene : “Eccolo - lo str…. mi ha rovinato la vita” - Nikolay Davydenko non ha dimenticato le batoste subite in carriera da Roger Federer e non si è trattenuto quando ha visto lo svizzero inquadrato durante la finale del torneo di Shanghai: "Eccolo, lo stronzo... mi ha rovinato la vita", ha detto scherzando.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Bunga Bunga - Ruby torna a parlare dello scandalo : “Conoscere Berlusconi mi ha rovinato la vita” - "Conoscere Silvio Berlusconi mi è costato molto". Sono le parole di Karima el-Mahroug, conosciuta come Ruby Rubacuori all'epoca dello scandalo "Bunga Bunga", che ancora oggi, dopo 14 anni e a piĂą di un anno dalla morte dell'ex premier, ancora la perseguita.Continua a leggere . (Fanpage.it)