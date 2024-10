Lanazione.it - Firenze, successo per la raccolta alimentare: 193 tonnellate di prodotti donati

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di martedì 15 ottobre 2024), 15 ottobre 2024 - Sono 193 ledi generi alimentarisabato 12 ottobre nei punti vendita nel corso dellaorganizzata da Fondazione Il Cuore si scioglie e Unicoop, con la collaborazione delle sezioni soci Coop, di Caritas e delle oltre 200 associazioni che la cooperativa affianca nelle iniziative di contrasto all’emergenza. Il secondo appuntamento del 2024 con la, svolta in 126 punti vendita di Unicoop, nelle sette province toscane dove opera la Cooperativa, conferma la grande generosità dei cittadini. Una generosità più che mai fondamentale nel quadro dell’attuale emergenza economica, per la mole die per il grande aiuto, diretto e immediato, che potrà dare a chi sta attraversando un momento di difficoltà .