"Danno erariale? Migliaia di euro per comprare una pagina": Meloni azzera De Luca (Di martedì 15 ottobre 2024) La dura replica di Giorgia Meloni è arrivata. In occasione del dibattito a Montecitorio e di fronte alle accuse del primogenito del governatore campano, Piero De Luca, sul presunto Danno erariale che deriverebbe dal protocollo con l'Albania per accogliere gli immigrati, la premier ha usato nettezza di parole: "Voglio dire al collega Piero De Luca, che addirittura configurava il Danno erariale, che secondo me si configura come Danno erariale il fatto che un presidente di Regione spenda Migliaia di euro dei soldi dei cittadini per comprare una pagina del quotidiano per dirsi solo quanto è bravo Quello secondo me è Danno erariale, non il protocollo con l'Albania", ha scandito.

