Costone in trasferta al PalaAgata di Arezzo L’assistant coach Terrosi | Niente passi falsi

(Di martedì 15 ottobre 2024) Allungare ancora la striscia di vittorie consecutive e confermarsi capolista in solitaria in vetta alla classifica. È l’obiettivo di Vismederiche, oggi alle 21, è di scena aldiper la gara con i padroni di casa. Fiorentini i due fischietti che saranno i signori Barbarulo e Parigi. Ilforte delle vittorie contro Quarrata, Empoli e nel derby con la Virtus, arriva a questo impegno sulle ali dell’entusiasmo. Vietato però sottovalutareche viene da due sconfitte e una vittoria, tutti risultati maturati nel finale di partita dopo lunghe battaglie. L’unico successo è arrivato tra le mura amiche e vittima è stata Quarrata, battuta dala domicilio nella prima giornata di campionato, ma squadra tra le più forti del campionato. Basta questo per capire come, per i gialloverdi, è un’importante occasione per confermare quanto di buono fatto finora.