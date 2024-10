Ilfattoquotidiano.it - Caracciolo a La7: “A Gaza la situazione sta andando veramente molto male, solo gli Usa possono fermare Israele ma non lo faranno”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) “Chi puòin questo momento Netanyahu? In teoria l’opposizione israeliana, se ci fosse. E comunque, se c’è, non ha un capo, quindi non va da nessuna parte. C’è anche la magistratura israeliana che a dicembre riaprirà il processo contro Netanyahu per corruzione, frode e violazione della fiducia. Ma in ogni caso quelli che potrebbero fermarlo tecnicamente sono gli americani che danno le armi con cui Netanyahu combatte“. Sono le parole pronunciate a Otto e mezzo (La7) dal direttore di Limes, Lucio, che ricorda: “L’eventuale, ma direi scontato, attacco all’Iran si può garantire unicamente con i satelliti americani. Quindi, gli americani hanno teoricamente un diritto di veto che non eserciteranno, a meno che Netanyahu non faccia follie”.