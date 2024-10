Trump, sceriffo su uomo fermato a Coachella: “Sventato terzo tentato omicidio” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Vem Miller, 49 anni, era armato di un fucile da caccia e di una pistola carica ''E' stato impedito il terzo tentativo di assassinio'' dell'ex presidente americano Donald Trump. Così lo sceriffo della contea di Riverside Chad Bianco ha lodato, in conferenza stampa, i suoi uomini che sono riusciti a fermare Vem Miller, 49 anni, Sbircialanotizia.it - Trump, sceriffo su uomo fermato a Coachella: “Sventato terzo tentato omicidio” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Vem Miller, 49 anni, era armato di un fucile da caccia e di una pistola carica ''E' stato impedito iltentativo di assassinio'' dell'ex presidente americano Donald. Così lodella contea di Riverside Chad Bianco ha lodato, in conferenza stampa, i suoi uomini che sono riusciti a fermare Vem Miller, 49 anni,

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Trump - sceriffo su uomo fermato a Coachella : “Sventato terzo tentato omicidio” - (Adnkronos) – ''E' stato impedito il terzo tentativo di assassinio'' dell'ex presidente americano Donald Trump. Così lo sceriffo della contea di Riverside Chad Bianco ha lodato, in conferenza stampa, i suoi uomini che sono riusciti a fermare Vem Miller, 49 anni, di Las Vegas, che era armato di un fucile da caccia e di una […]. (Periodicodaily.com)

Trump - sceriffo su uomo fermato a Coachella : "Sventato terzo tentato omicidio" - "Sono contento che non ne parliamo dopo che gli hanno sparato", ha proseguito. Così lo sceriffo della contea di Riverside Chad Bianco ha lodato, in conferenza stampa, i suoi uomini che sono riusciti a fermare Vem Miller, 49 anni, di Las Vegas, che era armato di un fucile da caccia e di una pistola carica a Coachella, in California, dove era in corso una manifestazione elettorale di Donald Trump. (Liberoquotidiano.it)

Lo sceriffo Chad Bianco : “Abbiamo evitato il terzo attentato a Trump” - fermato Vim Miller - Trump attentato per la terza volta? L’arresto preventivo di un uomo lo ha evitato Miller si era presentato mostrando un falso accredito per accesso Vip e un pass giornalistico,  anche quello risultato falso.  L’uomo si dovrà presentare il 2 gennaio 2025 in tribunale per un’udienza. Lo dice Chad Bianco, sceriffo della contea di Riverside. (Metropolitanmagazine.it)