Strage di Gorla184 bimbi uccisi dai bombardamenti americani La Russa | tragedia rimossa come le foibe

Secoloditalia.it - Strage di Gorla,184 bimbi uccisi dai bombardamenti americani. La Russa: tragedia rimossa come le foibe

(Di lunedì 14 ottobre 2024)di Gorla, unainsensata, inimmaginabile, immane. “Indimenticabile per chiunque, non solo per voi, perché il dolore non si dimentica”: sono le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a Gorla di Milano in occasione della cerimonia per l‘ottantesimo anniversario del bombardamento anglo-americano che nel 1944 uccise 184 bambini nel quartiere milanese. Il capo dello Stato ha incontrato alcuni dei sopravvissuti dell’evento che gli hanno raccontato i momenti terrificanti del bombardamento. 80 anni fa ladi Gorla Era una mattinata di sole autunnale quella del 20 ottobre del 1944, quando sul cielo di Milano apparve una pattuglia aerea della 15esima Air force americana: puntava obiettivi sensibili e strategici che facevano parte della Repubblica sociale italiana.