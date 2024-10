361magazine.com - SOS acne: come combattere eruzioni cutanee e imperfezioni

(Di lunedì 14 ottobre 2024)l’con un unico prodotto da inserire nella beauty routine quotidiana. Arriva il must have per pelli a tendenzaica La pelle a tendenzaica, grassa o soggetta adpuò generare disagio e compromettere la salute – anche psicologica – di chi è costretto a convivere con questa comune problematica. Per le donne, sia per quelle di giovane età che per le più mature, rappresenta inoltre una vera e propria patologia che il più delle volte costringe a make up estremi per mascherare macchie,edo ad invasivi e costosi trattamenti medico-estetici che potrebbero rappresentare “l’ultima spiaggia” qualora si gestisse la problematica in modo corretto e iniziando proprio da una beauty routine quotidiana efficace.