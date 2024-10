Paura in città, due pedoni investiti e feriti nel giro di poche ore (Di lunedì 14 ottobre 2024) Dopo i casi registrati nei giorni e nelle settimane scorse, ancora Paura in città per altri due, ennesimi, casi di pedoni investiti mentre attraversavano la strada, in pieno giorno ed in pieno centro cittadino. Il primo episodio si è verificato, intorno alle 8.30 di questa mattina, in via Dalmazio Birago, a pochi passi da Porta Rudiae, nelle vicinanze dell’Istituto Scarambone. Qui, un sedicenne di origine afghana, è stato colpito da un’Opel Corsa mentre attraversava le strisce pedonali. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il ragazzo, con codice giallo, al Pronto Soccorso dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce. Per lui, al termine della visita medica, una prognosi di sette giorni. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Dopo i casi registrati nei giorni e nelle settimane scorse, ancorainper altri due, ennesimi, casi dimentre attraversavano la strada, in pieno giorno ed in pieno centro cittadino. Il primo episodio si è verificato, intorno alle 8.30 di questa mattina, in via Dalmazio Birago, a pochi passi da Porta Rudiae, nelle vicinanze dell’Istituto Scarambone. Qui, un sedicenne di origine afghana, è stato colpito da un’Opel Corsa mentre attraversava le strisce pedonali. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il ragazzo, con codice giallo, al Pronto Soccorso dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce. Per lui, al termine della visita medica, una prognosi di sette giorni.

