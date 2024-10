Lapresse.it - Medioriente: Gallant, risposta a Hezbollah per attacco a base sarà dura

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 14 ott. (LaPresse) – Israele è pronto a colpirementedopo l’con droni contro ladi Binyamina, nel quale sono rimasti uccisi quattro militari dello Stato ebraico. Lo ha detto il ministro israeliano della Difesa, Yoav, all’omologo statunitense, Lloyd Austin. Lo riporta The Times of Israel. Informando Austin sull’ha “sottolineato la gravità dell’e la forteche sarebbe stata adottata contro”, secondo un resoconto del suo dicastero.anche anche evidenziato le misure che le forze israeliane stanno adottando per coordinarsi con l’Unifil onde evitare ulteriori danni a uomini e infrastrutture della missione Onu.