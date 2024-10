Ilfattoquotidiano.it - L’asilo di Napoli chiuso da un anno per lavori è un caso. Il consigliere: “Cantiere fermo e balordi dentro”

(Di lunedì 14 ottobre 2024)nido De Meis, al quartiere Ponticelli di, èda une i bambini sono costretti a spostarsi in altre zone o a rinunciare alla scuola. Non solo. Secondo ilcomunale Massimo Cilenti, isarebbero in ritardo e la chiusura temporanea delavrebbe dato la possibilità a qualcuno di entrare e devastare le stanze. Una polemica rispedita al mittente dall’amministrazione comunale che a ilfattoquotidiano.it, per bocca dell’assessore all’Istruzione Maura Striano, fa sapere che “iprocedono secondo il cronoprogramma stabilito”. A settembre 2023, il sindaco Gaetano Manfredi aveva inaugurato l’scolastico al. Appena un mese dopo, l’istituto era statoperdi riqualificazione mettendo in difficoltà settanta famiglie.