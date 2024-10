Alla scoperta di Forlì magica e curiosa (Di lunedì 14 ottobre 2024) Esplorare Forlì, una città dove il tempo sembra essersi fermato tra le pagine della storia medievale e rinascimentale. Inizieremo dal fascino mistico dei santi sauroctoni, testimoni silenziosi di un passato intriso di leggenda e fede. Vi guideremo poi sulle orme di Dante Alighieri, che trovò Forlitoday.it - Alla scoperta di Forlì magica e curiosa Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Esplorare, una città dove il tempo sembra essersi fermato tra le pagine della storia medievale e rinascimentale. Inizieremo dal fascino mistico dei santi sauroctoni, testimoni silenziosi di un passato intriso di leggenda e fede. Vi guideremo poi sulle orme di Dante Alighieri, che trovò

Alla scoperta della "Tigre della Romagna" : una camminata e un libro per far conoscere ai giovani Caterina Sforza - contessa di Forlì - Una giornata dedicata a Caterina Sforza. Sabato 12 ottobre si terrà una camminata per ricordare la ‘Tigre della Romagna’ in occasione della presentazione del libro ‘Sono Caterina, Contessa di Forlì’, scritto da Laura Giunchi e da Gabriele Zelli, co-autore della prefazione insieme a Marco Viroli... (Forlitoday.it)

Alla riscoperta delle personalità di Forlimpopoli e dei loro scritti : si presenta “Parisina” nella traduzione di Nazzareno Trovanelli - Sabato 28 settembre, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, la galleria “A casa di Paola” di Forlimpopoli ospiterà alle 17.30 la presentazione del sesto volume della collana Nostos, dedicata dalla casa editrice Wordbridge alla riscoperta delle maggiori personalità della città di... (Forlitoday.it)

Alla riscoperta del patrimonio di Forlì con Metropolis in un doppio appuntamento - A circa un anno dalla sua fondazione, l'associazione Culturale Metropolis in collaborazione con Teatro delle Forchette APS con il patrocinio dell’assessorato alle Politiche per la famiglia del Comune di Forlì, porta avanti il suo progetto di riscoperta e riqualificazione di luoghi forlivesi poco. . (Forlitoday.it)