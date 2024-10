Popolazione sempre più anziana: fra dieci anni gli over 80 cresceranno del 20% (Di domenica 13 ottobre 2024) Programmare la sanità e l’assistenza territoriale, e promuovere con forza le politiche per l’invecchiamento attivo: sono queste, secondo lo Spi Cgil del Veneto, le principali sfide che la Regione dovrà affrontare nei prossimi anni, con quella lungimiranza che è mancata nel passato. La Padovaoggi.it - Popolazione sempre più anziana: fra dieci anni gli over 80 cresceranno del 20% Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Programmare la sanità e l’assistenza territoriale, e promue con forza le politiche per l’invecchiamento attivo: sono queste, secondo lo Spi Cgil del Veneto, le principali sfide che la Regione dovrà affrontare nei prossimi, con quella lungimiranza che è mancata nel passato. La

In Veneto popolazione sempre più anziana : fra 10 anni il numero degli ultra80enni crescerà del 20% - Programmare la sanità e l’assistenza territoriale e promuovere le politiche per l’invecchiamento attivo. Sono queste, secondo lo Spi Cgil del Veneto, le principali sfide che la Regione dovrà affrontare nei prossimi anni. La considerazione nasce dai dati pubblicati dall’Istat che dimostrano come... (Veneziatoday.it)

