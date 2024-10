Libano, nuovo attacco contro Unifil: ferito soldato (Di domenica 13 ottobre 2024) L'Unifil denuncia un nuovo attacco contro una postazione della forze di interposizione Onu in Libano nella notte nel quartiere generale di Naqoura, nel quale è rimasto ferito un soldato del contingente internazionale, il quinto in tre giorni. Unifil parla di colpi d'arma da fuoco senza attribuirne la provenienza. Le autorità di Beirut affermano che ci sono nove morti in raid dell'Idf in due villaggi del sud mentre nello stato ebraico sono piovuti decine di razzi di Hezbollah nel nord e anche nel centro del paese: due sono stati intercettati sopra Haifa con due feriti lievi ad Accri mentre da Gaza sono arrivati altri due razzi sparati da Hamas caduti su Ashkelon in uno spazio disabitato. Liberoquotidiano.it - Libano, nuovo attacco contro Unifil: ferito soldato Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 13 ottobre 2024) L'denuncia ununa postazione della forze di interposizione Onu innella notte nel quartiere generale di Naqoura, nel quale è rimastoundel contingente internazionale, il quinto in tre giorni.parla di colpi d'arma da fuoco senza attribuirne la provenienza. Le autorità di Beirut affermano che ci sono nove morti in raid dell'Idf in due villaggi del sud mentre nello stato ebraico sono piovuti decine di razzi di Hezbollah nel nord e anche nel centro del paese: due sono stati intercettati sopra Haifa con due feriti lievi ad Accri mentre da Gaza sono arrivati altri due razzi sparati da Hamas caduti su Ashkelon in uno spazio disabitato.

