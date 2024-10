Ilrestodelcarlino.it - Bibbiano, Carletti si sfoga: “Cinque anni disumani”

(Di domenica 13 ottobre 2024) Reggio Emilia, 13 ottobre 2024 – “Giorni, mesi caratterizzati da un clima disumano, torbido e nauseante creato ad arte, in cui “stare con Andrea” significava ricevere un marchio d’infamia”. Sono le parole che l’ex sindaco di, Andrea, affida a un post su Facebook dopo l’assoluzione da tutte le accuse nell’inchiesta sugli affidi ’Angeli e Demoni’, scoppiatafa. “Ci sono circostanze in cui è molto difficile trovare le parole giuste – dice –. Da ieri mattina continuano a scorrermi davanti i volti delle tante persone che in questilunghissiminon mi hanno mai abbandonato. Ci sono sempre state, fin dall’inizio, con una vicinanza vera e autentica”.