Sondaggi politici, oltre la metà degli italiani non ha fiducia nel governo Meloni (Di sabato 12 ottobre 2024) Secondo l'ultimo Sondaggio Dire Tecnè cresce leggermente il favore degli italiani nel governo Meloni rispetto a 7 giorni fa, ma oltre la metà continua a non avere fiducia nell'esecutivo. Fanpage.it - Sondaggi politici, oltre la metà degli italiani non ha fiducia nel governo Meloni Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Secondo l'ultimoo Dire Tecnè cresce leggermente il favorenelrispetto a 7 giorni fa, malacontinua a non averenell'esecutivo.

