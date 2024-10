Nations League oggi in TV, dove vedere Croazia-Scozia, Spagna-Danimarca e le altre partite: canale e diretta streaming (Di sabato 12 ottobre 2024) Sono 8 le partite di Nations League in programma oggi, sabato 12 ottobre. Il match clou è Spagna-Danimarca, ma sono in campo anche il Portogallo di Ronaldo e la Scozia di McTominay. Non è prevista copertura TV in Italia. Fanpage.it - Nations League oggi in TV, dove vedere Croazia-Scozia, Spagna-Danimarca e le altre partite: canale e diretta streaming Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Sono 8 lediin programma, sabato 12 ottobre. Il match clou è, ma sono in campo anche il Portogallo di Ronaldo e ladi McTominay. Non è prevista copertura TV in Italia.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bulgaria-Lussemburgo (Uefa Nations League C - 12-10-2024 ore 18 : 00 ) : formazioni - quote - pronostici - Terzo turno di Nations League e nel gruppo C3 la Bulgaria di Iliev affronta in casa il Lussemburgo di Holtz. I Lions Rouges invece sono fermi al palo […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . Per i Lavovete 4 punti nelle prime due gare e primo posto assieme alla Bielorussia, contro la quale hanno pareggiato all’esordio. (Infobetting.com)

Cipro-Romania (Uefa Nations League C - 12-10-2024 ore 20 : 45 ) : formazioni - quote - pronostici - È a punteggio pieno nel gruppo C2 di Nations League la nazionale della Romania di Lucescu, che proverà a chiudere il discorso promozione già oggi con la sfida sull’isola di Cipro. La squadra di Avgousti è al momento a quota 3 in classifica dopo aver vinto all’esordio contro la Lituania e perso pesantemente nella seconda gara contro il Kosovo. (Infobetting.com)

Spagna-Danimarca (Uefa Nations League A - 12-10-2024 ore 20 : 45 ) : formazioni - quote - pronostici. La Roja cerca il sorpasso - […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . Nel gruppo 4 della Lega A di Champions League un po’ a sorpresa comanda la Danimarca: gli scandinavi hanno ottenuto due vittorie nelle prime due gare giocate e sono davanti a tutti, anche alla Spagna campione d’Europa, che paga il pareggio a reti bianche di Belgrado, precedente alla grande vittoria ottenuta dalla Roja in Svizzera. (Infobetting.com)