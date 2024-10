Velvetmag.it - La Cina risponde ai dazi UE: Francia più colpita

(Di sabato 12 ottobre 2024) A seguito della decisione europea di rinnovare isulle auto elettriche cinesi per 5 anni. Laha risposto al Vecchio Continente, minacciando l’industria alcolica europea del brandy e del cognac. Che vedrebbe oggi sopratutto laseveramente. Xi Jing Ping/ FOTO ANSAIl noto liquore, nella sua versione francese “cognac”, sarebbe nel mirino di Pechino. Infatti ad essere più colpite dall’annuncio deiin borsa, sarebbero le azioni del gigante del lusso made in France, LVMH. Che ne detiene i marchi di produzione più prestigiosi. Parigi non a caso è stato un fermo sostenitore in Europa, riguardo l’applicazione diallanell’industria automobilistica. Ma per il Made in Italy non c’è di certo da stare tanto tranquilli.