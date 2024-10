La cena di compleanno al ristorante finisce in rissa: "Una violenza incontrollata" (Di sabato 12 ottobre 2024) Era la sera del 10 settembre scorso quando la festa per il primo compleanno di una bambina è degenerata in una violenta rissa. È successo ad Avellino e, come racconta Vinicio Marchetti su Avellinotoday, dopo un mese da quella che sembrava una banale lite, la giustizia ha fatto il proprio corso Europa.today.it - La cena di compleanno al ristorante finisce in rissa: "Una violenza incontrollata" Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Era la sera del 10 settembre scorso quando la festa per il primodi una bambina è degenerata in una violenta. È successo ad Avellino e, come racconta Vinicio Marchetti su Avellinotoday, dopo un mese da quella che sembrava una banale lite, la giustizia ha fatto il proprio corso

