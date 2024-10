Il nuovo calcio di Caressa: tempo effettivo, tiri liberi senza barriera, limite ai retropassaggi al portiere (Di sabato 12 ottobre 2024) Il nuovo calcio di Caressa: tempo effettivo, tiri liberi senza barriera, limite ai retropassaggi al portiere Il Corriere dello Sport intervista Fabio Caressa sul tema del tempo effettivo che per lui è un nervo scoperto. «In Verona-Venezia ci sono stati 47 minuti e 20 di gioco reale su oltre 95 minuti di partita, oltre 100 volte la palla è andata fuori, 14 minuti si sono persi per la ripresa da fallo laterale e altri 11 e mezzo per i calci d’angolo. Non si può non introdurre il tempo effettivo». In questo calcio si gioca sempre di più, ma si perde sempre più tempo. «Poi per recuperare bisogna dare 5 minuti di recupero nel primo tempo e 8-9 nella ripresa, e spesso neanche è sufficiente. Ilnapolista.it - Il nuovo calcio di Caressa: tempo effettivo, tiri liberi senza barriera, limite ai retropassaggi al portiere Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di sabato 12 ottobre 2024) IldiaialIl Corriere dello Sport intervista Fabiosul tema delche per lui è un nervo scoperto. «In Verona-Venezia ci sono stati 47 minuti e 20 di gioco reale su oltre 95 minuti di partita, oltre 100 volte la palla è andata fuori, 14 minuti si sono persi per la ripresa da fallo laterale e altri 11 e mezzo per i calci d’angolo. Non si può non introdurre il». In questosi gioca sempre di più, ma si perde sempre più. «Poi per recuperare bisogna dare 5 minuti di recupero nel primoe 8-9 nella ripresa, e spesso neanche è sufficiente.

Fabio Caressa : «Si deve introdurre il tempo effettivo - non è vero che le tv non lo vogliano. Troppa differenza tra una gara e l’altra. I giovani non guardano più il calcio? Non è vero!» - Da noi si gioca poco, meno di due terzi di gara. Il noto telecronista Sky è intervenuto per quanto riguarda uno dei temi più chiacchierati in questo periodo Fabio Caressa, telecronista Sky, interviene sul dibattito legato al tempo effettivo che accompagna dati sconfortanti della nostra Serie A. Come intervenire? Ecco il suo parere in un’intervista […]. (Calcionews24.com)