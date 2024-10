Il dramma che ha colpito l’atletica: un grande talento morto a 28 anni, il padre correrà per lui (Di sabato 12 ottobre 2024) La comunità dell’atletica britannica è stata colpita da una grave perdita con la scomparsa del mezzofondista Robbie Fitzgibbon, morto all’età di 28 anni. Una notizia luttuosa ha sconvolto il mondo dell’atletica e non solo in Gran Bretagna: a soli 28 anni è infatti venuto a mancare il mezzofondista Robbie Fitzgibbon, un ragazzo che in carriera Questo articolo Il dramma che ha colpito l’atletica: un grande talento morto a 28 anni, il padre correrà per lui è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Sportnews.eu - Il dramma che ha colpito l’atletica: un grande talento morto a 28 anni, il padre correrà per lui Leggi tutta la notizia su Sportnews.eu (Di sabato 12 ottobre 2024) La comunità delbritca è stata colpita da una grave perdita con la scomparsa del mezzofondista Robbie Fitzgibbon,all’età di 28. Una notizia luttuosa ha sconvolto il mondo dele non solo in Gran Bretagna: a soli 28è infatti venuto a mancare il mezzofondista Robbie Fitzgibbon, un ragazzo che in carriera Questo articolo Ilche ha: una 28, ilper lui è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

