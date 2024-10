Compra scarpe griffate on line per 300 euro ma nel pacco ci sono solo buste di plastica (Di sabato 12 ottobre 2024) Era convinta di avere acquistato tre paia di scarpe griffate per le quali aveva speso 300 euro ma nel pacco che le è stato consegnato in realtà c'erano soltanto tre buste di plastica.Così la vittima, una ragazza di 38 anni di Fondi, ha presentato una denuncia e i carabinieri della locale Latinatoday.it - Compra scarpe griffate on line per 300 euro ma nel pacco ci sono solo buste di plastica Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Era convinta di avere acquistato tre paia diper le quali aveva speso 300ma nelche le è stato consegnato in realtà c'erano soltanto tredi.Così la vittima, una ragazza di 38 anni di Fondi, ha presentato una denuncia e i carabinieri della locale

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Denuncia per truffa a Fondi: promesse scarpe di marca, consegnate solo borse in plastica - Truffa online a Fondi: giovane donna acquista scarpe di marca, ma riceve borse in plastica. Indagini dei Carabinieri portano all'identificazione di una responsabile ... (latinaquotidiano.it)

Versace rilancia la scrittura manuale: la collezione di penne griffate. E sui social spopolano i tutorial di bella calligrafia - La scrittura a mano sembra essere oggi più viva che mai, nonostante i social. E la moda segue questa tendenza In un mondo sempre più virtuale, la moda punta su un oggetto che sta riscoprendo una nuova ... (corriere.it)

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®” a Viterbo al Parcheggio Valle Faul domenica 20 ottobre - Gli Ambulanti di Forte dei Marmi: le bancarelle del mercato di qualità più famoso d’Italia arrivano finalmente a grandissima richiesta in città con tutto il meglio del Made in Italy artigianale e le u ... (tusciaup.com)