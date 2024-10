Si terrà fino al 13 ottobre l'ottava edizione di Jazz'Inn, il living lab che porta il dibattito su innovazione e sostenibilità a partire dai borghi italiani (Di venerdì 11 ottobre 2024) Si terrà fino al 13 ottobre l’ottava edizione di Jazz’Inn, il living lab che porta il dibattito su innovazione e sostenibilità in una delle città più affascinanti d’Italia: Merano. Organizzato dalla Fondazione Ampioraggio, Jazz’Inn dal 2017 trasforma borghi e aree interne in fucine di innovazione; l’edizione di quest’anno vedrà centinaia di imprenditori, amministratori pubblici, manager, studenti e startup uniti per progettare soluzioni innovative per il futuro delle comunità locali, attraverso momenti di incontro e dibattito, tra cui tavoli di open innovation, talk e innovation pitch. Iodonna.it - Si terrà fino al 13 ottobre l'ottava edizione di Jazz'Inn, il living lab che porta il dibattito su innovazione e sostenibilità a partire dai borghi italiani Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sial 13l’di’Inn, illab cheilsuin una delle città più affascinanti d’Italia: Merano. Organizzato dalla Fondazione Ampioraggio,’Inn dal 2017 trasformae aree interne in fucine di; l’di quest’anno vedrà centinaia di imprenditori, amministratori pubblici, manager, studenti e startup uniti per progettare soluzioni innovative per il futuro delle comunità locali, attraverso momenti di incontro e, tra cui tavoli di open innovation, talk e innovation pitch.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Raffiche di vento fino a 88 km orari : è allerta 'arancione' nell'entroterra romagnolo - Ancora allerta meteo in Romagna. Per la giornata di giovedì sono previsti venti sud-occidentali di burrasca forte (75-88 Km/h) con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, che interesseranno la zona del crinale appenninico. Sulle aree collinari la ventilazione sarà di... (Cesenatoday.it)

Una “mini-Luna” per la Terra. L’asteroide 2024 PT5 in orbita ci accompagna fino a novembre - Diversamente dalla Luna, che ha un diametro di 3. Questo fenomeno aiuta inoltre a sensibilizzare sulla presenza di corpi vicini alla Terra, il cui monitoraggio è essenziale per valutare eventuali rischi di impatto. 000 volte più piccolo del nostro satellite naturale. Non si tratta di una seconda Luna vera e propria, ma piuttosto di un satellite temporaneo che accompagnerà la Terra in un tratto ... (Formiche.net)

“Strisciare in terra fino in bagno” - grave episodio ad un noto inviato della BBC - Le assistenti di volo, dopo che Gardner ha chiesto di andare in bagno, gli hanno risposto che “qui non abbiamo sedie a rotelle. Insomma, una figuraccia planetaria anche perché pure la Cnn e Fox si sono occupati di questa vicenda coì brutta. “Se sei disabile e non puoi camminare, questo è semplicemente discriminatorio“, ha scritto Gardner con tono sferzante e polemica con la compagnia polacca LOT. (Cityrumors.it)