NM Live – Politano uomo in più del Napoli merita la Nazionale Lukaku crede nel progetto

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Cammaroto, Malfitano, Fava, Muselli e Petrazzuolo hanno partecipato a “MAGAZINE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla per parlare dele di altro. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com: NM– Cammaroto: “, 4-5 calciatori in uscita, Ngonge rimane, Simeone piace al Torino, le ultime su Raspadori e il rinnovo di Kvara”– EMANUELE CAMMAROTO, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto: “In questi giorni è in ebollizione il mercato del. Conte ci ha preso gusto e l’obiettivo è quello di completare la rosa a gennaio. Due o tre mosse di mercato per gli azzurri: in uscita potenzialmente 4-5 nomi.