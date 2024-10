Nations League, Italia-Belgio 2-2 (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – Pareggio con rimpianti per l’Italia in Nations League. Dopo due vittorie nel gruppo 2 della Lega A, gli azzurri frenano con il Belgio pareggiando 2-2 allo stadio Olimpico di Roma. Inizio travolgente dei padroni di casa che trovano il doppio vantaggio con Cambiaso al 1? e Retegui al 24?, poi Pellegrini si fa espellere al 40? per un fallo su Theate e la partita cambia. De Cuyper accorcia al 42? e Trossard trova il pari al 62?. Nell’altro match del girone successo della Francia su Israele per 4-1 sul campo neutro di Budapest. In classifica i ragazzi di Spalletti restano comunque primi a quota 7, seguono i transalpini a 6, i diavoli rossi a 4 e Israele a zero. Lunedì l’Italia ospita Israele a Udine, mentre la Francia fa visita al Belgio a Bruxelles. .com - Nations League, Italia-Belgio 2-2 Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – Pareggio con rimpianti per l’in. Dopo due vittorie nel gruppo 2 della Lega A, gli azzurri frenano con ilpareggiando 2-2 allo stadio Olimpico di Roma. Inizio travolgente dei padroni di casa che trovano il doppio vantaggio con Cambiaso al 1? e Retegui al 24?, poi Pellegrini si fa espellere al 40? per un fallo su Theate e la partita cambia. De Cuyper accorcia al 42? e Trossard trova il pari al 62?. Nell’altro match del girone successo della Francia su Israele per 4-1 sul campo neutro di Budapest. In classifica i ragazzi di Spalletti restano comunque primi a quota 7, seguono i transalpini a 6, i diavoli rossi a 4 e Israele a zero. Lunedì l’ospita Israele a Udine, mentre la Francia fa visita ala Bruxelles.

