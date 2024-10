La festa per l’addio al calcio di Podolski scatena la guerriglia tra ultrà: un tifoso in fin di vita (Di venerdì 11 ottobre 2024) In occasione della partita per l'addio al calcio di Lukas Podolski, Colonia si è trasformata per alcune ore teatro di furenti scontri tra tifosi polacchi e tedeschi. Intervenuta la polizia antisommossa, a seguito dei tafferugli prepartita, un 32enne che stava recandosi allo stadio è stato accoltellato gravemente e almeno 10 agenti hanno riportato ferite. Arrestato subito un 17enne, con macchie di sangue sui vestiti. Fanpage.it - La festa per l’addio al calcio di Podolski scatena la guerriglia tra ultrà: un tifoso in fin di vita Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) In occasione della partita per l'addio aldi Lukas, Colonia si è trasformata per alcune ore teatro di furenti scontri tra tifosi polacchi e tedeschi. Intervenuta la polizia antisommossa, a seguito dei tafferugli prepartita, un 32enne che stava recandosi allo stadio è stato accoltellato gravemente e almeno 10 agenti hanno riportato ferite. Arrestato subito un 17enne, con macchie di sangue sui vestiti.

