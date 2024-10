Inizia in anticipo la vaccinazione contro il virus sinciziale (Rsv) (Di venerdì 11 ottobre 2024) È partita in anticipo la campagna di immunizzazione per i bambini, nati nel 2024, con anticorpo monoclonale contro il virus sinciziale, patologia responsabile della maggior parte delle bronchioliti dei più piccoli. Le vaccinazioni sono Iniziate giovedì 10 ottobre.“Grazie alla programmazione Milanotoday.it - Inizia in anticipo la vaccinazione contro il virus sinciziale (Rsv) Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) È partita inla campagna di immunizzazione per i bambini, nati nel 2024, con anticorpo monoclonaleil, patologia responsabile della maggior parte delle bronchioliti dei più piccoli. Le vaccinazioni sonote giovedì 10 ottobre.“Grazie alla programmazione

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Visite guidate in centro e l'incontro con Cristiano Cavina : le iniziative di Ravenna Antica per la Notte d'Oro - In occasione della Notte d’Oro di Ravenna, in programma sabato 12 ottobre, la Fondazione RavennAntica propone una serie di attività e iniziative rivolte a grandi e piccoli. Dalle 10 alle 11 al Museo Classis è in programma la visita guidata ad aggregazione libera intitolata Le Radici di Ravenna... (Ravennatoday.it)

Patrizia Caselli rivela la sua lotta contro il tumore : “Ho iniziato la chemioterapia” - . Con Chiari, la storia d’amore iniziò quando lei aveva solo 19 anni, e sebbene fossero molte le donne che orbitavano intorno all’attore, la loro relazione si consolidò con il tempo. Caselli ha descritto il difficile periodo vissuto accanto al leader socialista, seguendolo fino agli ultimi giorni della sua vita ad Hammamet, nonostante la presenza della sua famiglia ufficiale. (Thesocialpost.it)

Napoli e non solo - Tiso (iniziativa comune) : “Mar Mediterraneo da tutelare contro cambiamento clima” - L’aumento. Questo cambiamento apparentemente affascinante, nasconde in realtà numerose insidie per l’ecosistema e le attività umane che dipendono da questo mare. “Negli ultimi decenni, il Mar mediterraneo ha iniziato a trasformarsi sempre più velocemente in un mare dalle caratteristiche tropicali. (Napolitoday.it)