Humanitas, con Sorrisi in Rosa via al mese di prevenzione senologica (Di venerdì 11 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – Sensibilizzare sul tema della prevenzione e sull’importanza della diagnosi precoce per il tumore al seno: è questo l’obiettivo del progetto Humanitas “Sorrisi in Rosa” che si è rinnovato con l’inaugurazione di una mostra fotografica che ritrae 20 donne che hanno superato la malattia. Proprio queste venti donne sono le nuove testimonial di “Sorrisi in Rosa”. Il movimento che fa parte di Pink Union di Fondazione Humanitas per la ricerca oggi accoglie 130 donne che hanno affrontato il percorso oncologico negli ospedali e nei centri Humanitas Medical Care di Lombardia, Piemonte e Sicilia.Per dare il via al mese della prevenzione del tumore al seno, l’Auditorium del Centro Congressi di Rozzano ha ospitato l’evento “Let’s talk with Sorrisi in Rosa”, in collaborazione con Gente, settimanale d’attualità. Unlimitednews.it - Humanitas, con Sorrisi in Rosa via al mese di prevenzione senologica Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – Sensibilizzare sul tema dellae sull’importanza della diagnosi precoce per il tumore al seno: è questo l’obiettivo del progettoin” che si è rinnovato con l’inaugurazione di una mostra fotografica che ritrae 20 donne che hanno superato la malattia. Proprio queste venti donne sono le nuove testimonial di “in”. Il movimento che fa parte di Pink Union di Fondazioneper la ricerca oggi accoglie 130 donne che hanno affrontato il percorso oncologico negli ospedali e nei centriMedical Care di Lombardia, Piemonte e Sicilia.Per dare il via aldelladel tumore al seno, l’Auditorium del Centro Congressi di Rozzano ha ospitato l’evento “Let’s talk within”, in collaborazione con Gente, settimanale d’attualità.

